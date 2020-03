Geen rolstoelbeurs in Blankenberge in juli: “We nemen geen risico” Bart Huysentruyt

26 maart 2020

15u07 0 Blankenberge De strandrolstoelbeurs op 4 en 5 juli in Blankenberge gaat niet door. De reden is duidelijk: de maatregelen tegen het coronavirus zullen volgens de organisatoren nog lang blijven nazinderen.

“We willen geen enkel risico lopen”, zegt Tarik Houbrechts van organisatie 4 Example. “De nasleep mag niet onderschat worden. Het is een zware en beproevende tijd. We hopen in 2021 terug te kunnen organiseren.”