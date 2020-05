Geen reservatie, maximaal 10.000 badgasten en vol is vol: Blankenberge maakt strandplan bekend Mathias Mariën

25 mei 2020

15u33 52 Blankenberge Op het strand van Blankenberge zullen deze zomer maximaal 10.000 badgasten tegelijkertijd toegelaten worden. Dat is een derde van het aantal op een normale drukke zomerdag. “Vol is vol”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). Reserveren zal niet mogelijk zijn.

Concreet zal het strand ingedeeld worden in vijf zones, waarbij een strandteam de bezoekers zal vragen om afstand te houden. “Er zal een maximum van 10.000 bezoekers toegelaten worden”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). Voor elke zone zal bepaald worden hoeveel bezoekers er op het strand mogen om een oppervlakte van 6 vierkante meter te garanderen. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met de oppervlakte ‘zacht’ strand.

“Het hard strand blijft ruimte voor ontspanning en dus beschikbaar voor iedereen. Daar rekenen we op het gezond verstand van de strandgangers”, zegt de burgemeester. “Je mag er wel niet blijven zitten of liggen.” Op de stukken vrij strand zullen de afstanden tussen elke ‘bubbel’ aangeduid worden door windzeilen en -bakens.

Maximum aantal aanwezigen in strandbars

De strandteams zullen constant monitoren wanneer het zacht strand vol is. Dat wordt dan meteen doorgegeven aan de politie, die via de signalisatieborden zal aangeven dat er niemand meer bij kan. Een reservatiesysteem komt er niet. “Vol is vol”, zegt Dumery. “Verder zal er per strandbar een maximumaantal aanwezigen worden opgelegd. We willen niet aanzien worden als de kustgemeente waar het niet gezond of veilig is, integendeel zelfs.” Het stadsbestuur wil ook in dialoog gaan met vervoersmaatschappij NMBS zodat ze op voorhand weten wanneer er plots een volle trein dagjestoeristen aankomt.