Geen prinsenverkiezing of zwijntjesbal in Blankenberge, ook stoet in 2021 wordt in vraag gesteld Bart Huysentruyt

18 juli 2020

14u24 0 Blankenberge De Confrérie van de Leute, organisator van het Blankenbergs carnaval, trekt een streep door de prinsenverkiezing en de traditionele zwijntjeszitting van 2020-2021. Ook de stoet zelf wordt nu al in vraag gesteld.

Het carnavalsseizoen 2019-2020 kon al niet naar behoren afgesloten worden door het coronavirus en nu hangen er ook donkere wolken boven de volgende editie. “Het is voor ons heel moeilijk om vooruit te kijken, maar het spreekt vanzelf dat we beslissingen moeten nemen”, zegt John Vermeersch, voorzitter van de Confrérie. “De zwijntjeszitting, het prinsenbal en de verkiezing van het jeugdprinsenpaar gaan we, wegens corona, niet laten doorgaan. Daardoor zullen er helaas geen kandidaturen voor prins of prinses carnaval 2021 kunnen aanvaard worden. De huidige prins Joric I blijft een jaar langer actief.”

Over de festiviteiten rond carnaval zelf tasten de carnavalisten momenteel nog in het duister en zal alles afhangen van wat de veiligheidsraad in de toekomst nog zal beslissen. “Laten we hopen dat we binnenkort ons Blankenbergs carnaval terug kunnen beleven als nooit voorheen en al het negatieve achter ons kunnen laten. We zijn ervan overtuigd dat we er met zijn allen sterker uit zullen komen”, zegt Vermeersch.