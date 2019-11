Geen kwaad opzet bij brand in appartementsgebouw met tattooshop Siebe De Voogt

19 november 2019

17u41 5 Blankenberge De appartementsbrand afgelopen weekend in de Vissersstraat in Blankenberge is accidenteel ontstaan. Dat meldt het Brugse parket. Het pand, waarin ook tattooshop Toretto’s Place gevestigd is, werd na de bluswerken tijdelijk onbewoonbaar verklaard.

Het vuur ontstond zaterdagavond even voor 23 uur in de trappenhal van het appartementsgebouw op de hoek van de Bakkerstraat en Vissersstraat. De bewoner van één van de flats, tevens uitbater van de tattooshop op de gelijkvloerse verdieping, kon zichzelf in veiligheid brengen. De brandweer moest wel één vrouw vanop een balkon naar beneden halen met de ladderwagen. Zij werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis.

De trappenhal van het pand brandde volgens de brandweer grotendeels uit. Ook andere delen van het pand, waaronder de tattooshop, liepen schade op. Het gebouw werd dan ook tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Omdat niet meteen duidelijk was hoe de brand was ontstaan, stelde het Brugse parket een branddeskundige aan. Die sloot intussen kwaad opzet uit. “De brand heeft een accidentele oorzaak”, meldt het parket.