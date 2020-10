Geen kerstmarkt, maar Winterpret in Blankenberge: “Carnavalsverenigingen mogen kraam uitbaten” Bart Huysentruyt

13 oktober 2020

14u58 0 Blankenberge Blankenberge pakt tussen 4 december 2020 en 3 januari 2021 uit met een vernieuwd winterconcept. De vroegere kerstmarkt wordt vervangen door Winterpret, met zo’n tien kraampjes rond een ijspiste op het Koning Leopold III-plein.

Het winterdorp met een schaatspiste, drank- en eetstandjes en sfeervolle kerstdecoratie vormt een stijlbreuk met het verleden. Het concept waarbij de carnavalsverenigingen de kerstmarkt uitbaatten, heeft vijftien jaar standgehouden. “Maar daar was sleet op gekomen”, zegt schepen van Markten Benny Herpoel (N-VA). “We hebben daar met de carnavalsverenigingen over gesproken. Voorwaarde in de toekenning van de concessie aan een andere firma was dat die verenigingen de komende jaren ook een stand mogen uitbaten én dat er zeker een schaatspiste zou zijn.”

Winterpret moet vooral ambitie tonen, vindt Herpoel. “Voorheen was de kerstmarkt leuk voor de Blankenbergenaars, maar minder voor de toeristen. Nu willen we dat opentrekken. Voorlopig denken we aan een tiental kraampjes. Al drie carnavalverenigingen lieten weten een stand te willen uitbaten. We hanteren daarbij de strengste coronaregels: afstand houden, tellingen van het aantal aanwezigen, mondmaskers verplicht en bediening aan de kraampjes. We gaan ervan uit dat dit allemaal mogelijk zal zijn.”

Geen verslag

Het initiatief werd via een folder aan de bevolking bekendgemaakt, maar stuit al op kritiek. Oppositiepartij Open Vld vindt het merkwaardig dat er in geen enkel verslag van de schepencolleges melding gemaakt wordt van het initiatief. “De uitgever bevestigt nochtans herhaaldelijk de samenwerking met de stad en gebruikt ook het officiële logo”, zegt Mitch De Geest (Open Vld). “We willen dit grondig aanpakken en zouden pas in de komende twee weken communiceren over het initiatief. We zijn wat in snelheid gepakt”, aldus nog Herpoel.