Geen Gin+Kok meer in Blankenberge: “Stadsbestuur trekt subsidie in” Bart Huysentruyt

18 februari 2020

19u53 18 Blankenberge Het culinair evenement Gin+Kok, dat aan de zesde editie toe was, gaat niet door dit jaar. Een conflict tussen de organisatie en het stadsbestuur ligt aan de basis van de beslissing.

De organisatoren van Blankenberge Bruist hadden al voorbereidingen getroffen voor deze nieuwe editie. “Sponsors waren gecontacteerd en firma’s aangeschreven”, zegt Guy De Coninck van Blankenberge Bruist. “We hadden al in augustus van vorig jaar de subsidie voor 2020 aangevraagd. Zowel van de burgemeester als van de bevoegde schepen kregen we de mondelinge toestemming. Na getreuzel van een paar maanden, moesten we plots een financieel verslag van de vorige edities indienen. Uiteindelijk is beslist dat we maar één vierde van de beloofde som krijgen.” De organisatoren zijn bijzonder ontgoocheld. “Het event Gin+Kok is er ter promotie van de lokale handelaars. De rest van de subsidie dient ter dekking van de kosten. Zo is duidelijk gebleken uit de kostenanalyse. Nu we dat geld niet krijgen, kunnen we niet organiseren. Daarmee treft de stad niet alleen ons, maar ook de chefs, de cafés rond de Markt en de hoteliers.”

Volgens het stadsbestuur van Blankenberge krijgen privé-organisaties vanaf nu allemaal een gelijk bedrag. Iedereen krijgt ongeveer 5.000 euro steun. Vorig jaar kreeg Blankenberge Bruist nog 20.000 euro.