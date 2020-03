Geen doorkomen aan: politie voert strenge controles uit aan zee. “Twintig agenten om orde te handhaven” Mathias Mariën

21 maart 2020

14u54 11 Blankenberge Zowel in Blankenberge als Knokke-Heist is de politie massaal op de been om bezoekers die richting kust komen afgezakt, terug te sturen. In Blankenberge werden zelfs verschillende wegblokkades opgesteld. “Alles samen zijn we met een twintigtal politiemensen enkel hier mee bezig. Wie hier niet moet zijn, krijgt meteen een proces-verbaal”, zegt commissaris Philip Denoyette.

De politie had het aangekondigd en zaterdagochtend werd de daad bij het woord gevoegd: op verschillende toegangswegen richting kust stonden politiecontroles opgesteld. In Knokke-Heist focusten ze zich behalve op de afrit van de snelweg, ook op de grensovergangen. Daar bleek al snel dat niet iedereen evenveel begrip kan opbrengen voor de situatie. “Ik moet de grens over om mijn honing te halen bij een Nederlandse imker. Het moet echt die zijn”, probeert een Belgische chauffeur alsnog door de controle te komen. De agenten zijn echter onverbiddelijk. “Niet-noodzakelijke verplaatsingen tolereren we niet. Die man moet dus rechtsomkeer maken”, zegt de agent. Enkele ogenblikken later nadert een wagen met Nederlandse nummerplaats. “Ik moet naar de bakker in Knokke", zegt de man. Ook hij komt er niet doorheen. “In Nederland zijn de bakkers ook open”, klinkt de uitleg.

Sluiproutes

Iederéén controleren die de grens over wil, kan de politie niet doen. “Er zijn nog verschillende sluiproutes", zegt een agent ons. Hoewel er ook mobiele patrouilles op pad zijn, glippen er onvermijdelijk toch nog mensen door de mazen van het net. Even verderop in Blankenberge zijn de controles zo mogelijk nog strenger. “We zetten twintig mensen in die zich specifiek bezighouden met de controles", zegt commissaris Philip Denoyette. “We zijn overtuigd dat het naleven van de maatregelen noodzakelijk is om het coronavirus in te dijken en te kunnen genieten van een zorgeloze zomer.” De politie treedt bovendien streng op tegen overtreders. “Wie niet in Blankenberge moet zijn, sturen we terug. Er wordt ook een proces-verbaal opgesteld”, aldus Denoyette. “Er zijn ook motorrijders op pad die de sluiproutes controleren.”

Relatief rustig op strand

Op zaterdag bleek nogmaals dat niet iedereen de ernst van de situatie beseft. In Blankenberge moesten verschillende processen-verbaal opgesteld worden. In de twee dagen ervoor stond de teller al op 29. Zo was er vrijdagavond een busje met zeven Polen die richting Blankenberge kwam afgezakt maar daarvoor geen reden kon voorleggen. Enkel gezinnen mogen nog met meer dan twee personen samen in de wagen zitten. Op het strand worden dan weer paardenpatrouilles ingezet. De boodschap van gouverneur Carl Decaluwé en de kustburgemeesters om niet naar zee af te zakken, lijkt ondanks het mooie lenteweer wel grotendeels aangekomen. Op kleine groepjes wandelaars na, is het relatief rustig op de stranden en zeedijk.