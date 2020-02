Geen carnavalsstoeten in Blankenberge en Heist door storm Ellen? “De veiligheid van de deelnemers en het publiek gaat voor alles” Bart Huysentruyt & Mathias Mariën

17 februari 2020

14u34 236 Blankenberge De carnavalisten van Blankenberge en Heist houden hun hart vast: storm Ellen bedreigt de stoeten van komend weekend. “Als het zo hard waait als bij Ciara en Dennis, moeten we mogelijk afgelasten", zegt Blankenbergs schepen Benny Herpoel. “De veiligheid van de deelnemers en het publiek gaat voor alles”, stelt schepen Jan Morbee uit Knokke-Heist.

Storm Ciara veroorzaakte twee weekends geleden behoorlijk wat schade in Vlaanderen en ook aan de kust. Met windsnelheden tot 130 kilometer per uur, waarvan de hevigste gemeten in Blankenberge, bleef zowat iedereen wijselijk binnen. Afgelopen weekend trok storm Dennis over, met windstoten tot 90 kilometer per uur. Ook nu weer was er schade, al was die minder dan het weekend ervoor.

Onstuimig

En nu wordt alweer storm Ellen aangekondigd. “We gaan voorlopig uit van windsnelheden tot 90 kilometer per uur”, zegt weerman Frank Duboccage. “We moeten een beetje voorzichtig zijn, maar het ziet ernaar uit dat het opnieuw een erg onstuimig weekend wordt." In Blankenberge houden ze hun hart vast. Een jaar lang leven de carnavalsverenigingen al toe naar de optocht van komende zondag. “We hebben zowel woensdag als vrijdag overleg met de veiligheidscel van de stad”, zegt schepen van Carnaval Benny Herpoel (N-VA). “Als we met windsnelheden zoals de voorbije twee weekends te maken krijgen, dan kan de stoet mogelijk niet uitgaan.”

Ingekort?

Het is de laatste decennia niet meer voorgevallen dat een carnavalsstoet niet kon doorgaan. “Bij minder hevige wind kunnen we wél met de wagens de straten op, maar kan de stoet ingekort worden of moeten we verplichten om niet op de wagens te staan en ernaast te lopen. Dat soort maatregelen worden de komende dagen besproken, aan de hand van de weerberichten”, zegt Herpoel.

Definitieve beslissing: vrijdag of zaterdag

Ook in Knokke-Heist houden ze met argusogen het weerbericht in de gaten. “We zullen er alles aan doen om de stoet te laten plaatsvinden, maar uiteraard gaat de veiligheid van de deelnemers en het publiek voor alles”, zegt schepen Jan Morbee (GBL), die wel benadrukt dat enkel in het allerslechtste geval van afgelasting sprake zal zijn. In het verleden ging de stoet al uit bij windsnelheden tot 70 a 80 kilometer per uur.

“Nu al beslissingen nemen, zullen we niet doen. Het weer is daarvoor té onvoorspelbaar. De gemeente staat in nauw contact met de brandweer. En ook een plaatselijke weerman, die gespecialiseerd is in kustweer, houdt alles mee in de gaten. De definitieve beslissing zal uiteindelijk pas vrijdag of zaterdag vallen. Aan het weer kan je niks veranderen.”

Het zou voor Knokke-Heist het tweede weekend op rij zijn dat er een groot evenement wordt afgelast. Afgelopen weekend kon de Love, Bike & Run op het strand al niet plaatsvinden door Dennis en de kliffen die ontstaan waren door Ciara.