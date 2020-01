Frituristenbond niet te spreken over verdwijnen van frietkoten in Blankenberge: “Ze waren getuigen van de frietcultuur op de openbare weg” Bart Huysentruyt

20 januari 2020

16u56 1 Blankenberge Horeca Vlaanderen en de Nationale Vereniging van Frituristen (Navefri) reageren ontgoocheld op het verdwijnen van drie frietkoten in Blankenberge. Ze moeten tegen eind deze maand weg. “Ze waren getuigen van de frietcultuur op de openbare weg", zegt voorzitter Yves Van Moorter.

Het gaat om de frituur op de Grote Markt, aan het Leopoldspark en aan de Ruzettelaan. “Hoewel het er ooit beduidend meer waren, zijn zij de laatste drie getuigen van de frietcultuur op de openbare weg in Blankenberge”, zegt Yves Van Moorter van Navefri. “De Belgische Frietkotcultuur mag dan wel erkend zijn als nationaal immaterieel cultureel erfgoed, toch is het voortbestaan van de buitenstaande frituren in eerste instantie de bevoegdheid van de lokale overheid en dus in dit geval het stadsbestuur van Blankenberge.”

“Onbegrijpelijk”

De frietkoten zijn al zeventig jaar stedenbouwkundig niet vergund. In tegenstelling tot de vorige stadsbesturen die de concessies systematisch verlengden, besliste het nieuwe college om de situatie niet langer toe te staan. “Ondanks onze herhaaldelijke pogingen is het stadsbestuur niet meer willen ingaan op onze vraag om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken”, zegt Van Moorter. “We begrijpen dat Blankenberge de precaire situatie van deze buitenstaande frituren wou aanpakken. Maar het is toch onbegrijpelijk dat hier geen oplossing is voor gevonden.”

Veiligheidsgevoel

De frietkoten zijn erfgoed voor Blankenberge, vindt Van Moorter. “De buitenstaande frituur, het frietkot, is de meest authentieke vorm van onze frietcultuur. Ze dragen daadwerkelijk bij tot het sociaal contact en het veiligheidsgevoel op straat. We zijn er ons van bewust dat het aanpassen van het ruimtelijk plan nog een tijd in beslag zou nemen, maar zou het dan echt zo erg zijn geweest om ze in afwachting nog wat te gedogen?”

Frituur Carlo verhuist

De meeste frituristen hebben hun zaak inmiddels gesloten. “Wij roepen op om nog rond te tafel te gaan zitten”, zegt Van Moorter. “We zijn nog niet einde januari. De frietkoten zijn dus nog niet definitief verwijderd. Wij hopen dan ook op een positief signaal vanuit het bestuur.” Volgens burgemeester Daphné Dumery (N-VA) gaan de gesprekken nog altijd voort. “In eerste instantie met Frituur Tonny langs de De Troozlaan. We zitten met hem rond de tafel om te bekijken wat de mogelijkheden nog zijn. De andere frituristen hebben inmiddels een oplossing gevonden. De uitbaters van frituur Marie-Jeanne hebben hun zaak gesloten en een nieuwe horecazaak geopend in het binnenland en frituur Carlo verhuist van de Grote Markt naar een pand in de Kerkstraat, naast de Terminus.”