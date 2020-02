Fernand (91) is hardhorig, maar start petitie tegen kusttram: “Dat gepiep, ik word er gek van” Fernand Spegelaere woont sinds eind jaren 60 in Blankenberge en stoort zich mateloos Bart Huysentruyt

21 februari 2020

17u35 2 Blankenberge Fernand Spegelaere, een 91-jarige bewoner van een appartementsblok aan de jachthaven van Blankenberge, trekt van leer tegen de kusttram. Hij is een petitie gestart om het piepende geluid van de tram aan te klagen. “Ik hoor steeds slechter, maar dat geluid gaat door merg en been. Ik ben dat beu”, zegt de kranige negentiger.

Het is niet de eerste keer dat kustbewoners zich kwaad maken over het geluid van de kusttram. Al jaren is er nu en dan een opstoot van onbegrip over het piepende geluid dat de trams vooral in de bochten maken. Een test met smeerpasta op de rails in Oostende had goede resultaten, maar raakt in Blankenberge niet van de grond. Omdat er ook veel wagens over de sporen rijden, heeft die pasta geen effect.

“Ik word er af en toe gek van”, zegt kustbewoner Fernand Spegelaere (91) vanuit zijn appartement aan de jachthaven van Blankenberge. “De tram moet hier een bocht nemen en dat maakt telkens opnieuw een snertgeluid: piepen dat het doet. Zelfs met ramen en deuren gesloten gaat dat geluid door merg en been. Tijdens droge zomerdagen klinkt dat het felst, maar ook ‘s avonds tot 23 uur hoor je het wanneer de tram beneden passeert. Ik ben in mijn eigen appartementsgebouw met een petitie gestart. Hier moet toch iets op gevonden worden?”

Irritante pieptoon

De kranige negentiger is niet aan zijn proefstuk toe. Hij woont sinds eind jaren 60 in Blankenberge en ervaart sinds 15 jaar de irritante pieptoon als er een kusttram passeert. “Ik heb er sindsdien met veel burgemeesters en politici over gesproken. Iedereen belooft wel zijn best te doen, maar er verandert niks. Misschien ervaren mensen dat als vervelend, maar ik vind toch dat ik dit regelmatig moet aanklagen. Drie vierde van de mensen in het appartementsgebouw ervaart hetzelfde probleem. Maar na een tijdje zeggen die mensen ook: het heeft toch geen zin als we het aanklagen.”

Nieuw smeersysteem

Volgens Spegelaere moet De Lijn met een oplossing komen. “Ik denk dat er geïnvesteerd moet worden in sporen en trams. Het snerpend lawaai ervaar je niet alleen hier, ook aan café Les Vedettes en aan het stationsplein in Blankenberge zijn de klachten gelijkaardig. Ik sta zeker niet alleen.”

Karen Van der Sype, woordvoerder van De Lijn, heeft goed nieuws voor Fernand en zijn mede-bewoners. “Na de zomer zetten we nieuwe kusttrams in en moet de situatie fel verbeteren", zegt ze. “De nieuwe trams zijn uitgerust met een nieuw smeersysteem dat ook in Blankenberge zijn effect zal hebben. Andere systemen zijn in het verleden uitvoerig getest, maar hadden in Blankenberge geen nut.”