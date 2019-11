Failliet in Blankenberge, maar oplichter maakt reclame voor nieuwe zaak in Amsterdam Mathias Mariën

08 november 2019

17u00 0 Blankenberge De ex-uitbater van een failliet café in Blankenberge maakt momenteel reclame voor een nieuwe zaak ... in Amsterdam. Tot voor kort baatte hij de Woud Lounge uit en liet de man samen met zijn ex een schuldenberg van tienduizenden euro’s achter.

Het café in de Franchommelaan werd in augustus failliet verklaard. Volgens de curator verdween de uitbater nadien met de noorderzon, tot frustratie van de curator. Die frustratie wordt alleen maar groter nu blijkt dat de man op sociale media reclame maakt voor de ‘Wood Lounge 2.0' ... in Amsterdam. Al is de zaak mogelijk niet van hem en werkt hij met een tussenpersoon. Op sociale media doet hij zich wel voor als eigenaar. De man wordt door de politie nog steeds opgespoord en ook de curator wacht nog steeds op antwoord op de uitnodiging om verantwoording af te leggen voor het faillissement.