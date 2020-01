Expo toont creatieve werken met plastic afval Leen Belpaeme

09 januari 2020

13u05 0 Blankenberge Pauline Bisschop stelt in de bibliotheek van Blankenberge haar unieke kunstwerkjes tentoon die ze maakt met het afval dat ze vindt op het strand.

Pauline is al 20 jaar een fervente strandjutter en maakte al mooie beeldjes met schelpen. “Ik liep al altijd na mijn werk om schelpen te zoeken. Ik zoek dan op van waar het komt en welke schelp het is. Daarna ben ik begonnen om ook het afval op te rapen omdat ik zoveel stokjes, rietjes en dergelijke zag dat er niet thuishoorde. Ik ben een strandjutter. Ik ben hier geboren en het strand en de zee is mijn leven”, vertelt Pauline. Naast de werken met schelpen maakt ze nu ook bijzondere creaties met al dat afval. Het resultaat is momenteel te bezichtigen in de bibliotheek van Blankenberge. Het is de eerste keer dat de Blankenbergse haar werkjes tentoonstelt. “Ik heb wel al eens op een kerstmarkt gestaan ten voordele van het goede doel en mijn beeldjes waren al direct uitverkocht. Het is nu eerste keer dat er een expo is. Eerst geniet ik er zelf van, maar het is wel leuk dat andere mensen de werkjes kunnen bekijken.” Pauline kan heel wat vertellen over haar creaties met plastic. Al het materiaal heeft ze overigens zelf opgeraapt. De expo loopt nog tot eind februari.