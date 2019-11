Ex-gemeenteraadslid Tanguy Veys naar rechter voor belaging van politiecommissaris Siebe De Voogt

13 november 2019

11u41 0 Blankenberge Het Blankenbergse ex-gemeenteraadslid Tanguy Veys moet voor de correctionele rechtbank in Brugge verschijnen voor de belaging van een politiecommissaris. Dat heeft de raadkamer woensdagmorgen beslist.

De politie diende in de loop van 2017 klacht in tegen Tanguy Veys, die op dat moment gemeenteraadslid in Blankenberge was. De man liet zich op sociale media geregeld laatdunkend uit over de lokale politie Blankenberge/Zuienkerke, die hij zelf “de Kolderbrigade” noemt. In z’n berichten viseerde het raadslid in bepaalde berichten ook een politiecommissaris van het korps. Aanvankelijk leek het alsof Veys over de ganse lijn buiten vervolging zou gesteld worden voor de feiten, die gekwalificeerd werden als drukpersmisdrijven en bijgevolg een verjaringstermijn van slechts drie maanden hadden.

Veys hamerde ook steeds op z’n publieke functie als gemeenteraadslid, waardoor hij naar eigen zeggen geen strafbaar feit pleegde. Na de verkiezingen van vorig jaar raakte de man echter niet meer verkozen. Na aanvullend onderzoek oordeelde de raadkamer woensdagmorgen dat Veys ook na de officiële beëindiging van z’n mandaat nog berichten postte op sociale media, waarin hij de politiecommissaris leek te viseren. Het voormalige raadslid zal zich bijgevolg dan toch nog voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor belaging. Een concrete datum voor het proces is nog niet gekend.