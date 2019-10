Er komt een winterdorp aan de jachthaven mét reuzenrad Bart Huysentruyt

18 oktober 2019

14u26 0 Blankenberge Een aantal Blankenbergse ondernemers slaan de handen in elkaar om vanaf 13 december een sfeervol winterdorp te voorzien aan de jachthaven. Er komt ook een reuzenrad.

Het is geen vervanger van de kerstmarkt op het stationsplein, maar een aanvulling die de beleving in de stad moet vergroten. “De komende jaren willen we zelf ook meer gaan inzetten op het wintertoerisme”, zegt schepen van Toerisme Benny Herpoel (N-VA). “De hotels hebben dan altijd een uitstekende bezetting en het kan in de binnenstad allemaal nog wat aantrekkelijker met oud en nieuw.”

Het Manitobaplein zal dit jaar wat gezelliger aangekleed worden, en ook de zeedijk wordt niet vergeten: in samenwerking met O’Neill Beachclub wordt momenteel het parcours uitgestippeld voor een Urban Trail in kerstsfeer. “Met atlete Hanna Mariën hebben we al een sportieve meter, en de passage door de Belgium Pier ligt ook al vast. Voor het Belle Epoque Centrum en het Casino zijn we nog aan het bekijken wat er mogelijk is. Het zou leuk zijn als we de speelzaal van het Casino erin konden opnemen”, aldus Herpoel. Voor volgend jaar denkt hij ook aan een ‘wintertoer’ met het toeristisch treintje. “Maar dat kan evengoed een soort winterwandeling worden. Het is voorlopig nog toekomstmuziek.”

Bel’Lumière schuift met een maand op. De vierde editie van het winters sfeerevenement vindt dus niet langer plaats tijdens de kerstvakantie, maar wel op 31 januari en 1 februari. Er is geen kerstboomverbranding meer en ook de wedstrijd voor beste kerstversiering wordt afgevoerd.