Enzo (70) bundelt 55 cursiefjes in een boek: “Wilde frustratie van ouder worden van me afschrijven” Bart Huysentruyt

06 december 2019

10u19 0 Blankenberge Enzo Farina, die 25 jaar voorzitter van de Cultuurraad van Blankenberge is geweest, heeft een eerste boek klaar. Het kreeg de titel ‘55 pittige volksverhalen…over poezen, mooie mannen en Vlaamse maagden’.

Farina bundelde verhalen over drie grote periodes in zijn leven. “Het gaat over mijn jeugd in Elverdinge bij Ieper, mijn leven in Blankenberge en anekdotes uit het beroepsleven. Ik schreef al teksten toen ik begin de twintig was, maar die teksten heb ik nooit echt bewaard. Tot ik bij het overlijden van mijn moeder een aantal teksten heb teruggevonden. Zo is het idee gegroeid om er effectief iets mee te doen." De verhaaltjes zijn voornamelijk autobiografisch en vaak echt gebeurd. “Ik hou van humor en steek er dus af en toe een glimlach tussen", zegt de auteur, die jarenlang voor de Floréal Groep heeft gewerkt. “Vorig jaar heb ik voor mezelf beslist dat ik met al mijn bezigheden zou stoppen. Maar al na een paar maanden begon het weer te kriebelen. In het schrijven vind ik een nieuwe uitdaging. Ik wilde de frustratie van het ouder worden van me afschrijven. Ook op zeventig kan je nog nieuwe horizonten verkennen. Ik ben heel trots op dit boek. Meer nog: ik ben al begonnen aan een tweede, een roman.”

Het boek ‘55 pittige volksverhalen...over poezen, mooie mannen en Vlaamse maagden’ is verkrijgbaar via de Standaard Boekhandel. Het kost 26,95 euro.