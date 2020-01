Enkel nog vuurwerk op nationale feestdag en tijdens Halloween in Blankenberge Bart Huysentruyt

28 januari 2020

16u19 0 Blankenberge Blankenberge organiseert nog enkel op twee dagen per jaar vuurwerk in de stad: op de nationale feestdag 21 juli en in de nacht van oud naar nieuw.

De voorbije maanden is er is in Vlaanderen al heel wat inkt gevloeid over de vuurwerkreglementen. De ene stad kiest ervoor om alles bij het oude te laten, andere steden kiezen dan weer voor een totaalverbod en nog anderen vuren geluidsarm vuurwerk af. In Blankenberge heeft het college beslist om op twee momenten van het jaar een vuurwerkspektakel te organiseren: één op de nationale feestdag op 21 juli en één tijdens de herfstvakanties in het kader van Halloween. De Blankenbergenaar mag zonder vergunning vuurwerk afschieten in de oudejaarsnacht tussen 23 uur en 2 uur. “En dat liefst vanop het strand, niet in de woonwijken of in natuurgebied of polders, om geluid voor de dieren te beperken”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “Alle andere aanvragen zullen worden afgekeurd. Vuurwerk tijdens oudejaarsnacht, de lichtshow op 21 juli en het vuurwerk met Halloween zijn nu eenmaal belangrijke toeristische momenten in onze badstad. Op deze dagen willen we dan ook graag een uitzondering maken wat het vuurwerkbeleid betreft. Diereneigenaars weten dan ook meteen wanneer ze zich aan vuurwerk kunnen verwachten en kunnen zich hierop voorbereiden. ”