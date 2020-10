Elektriciteitskast vat vuur na aanrijding Mathias Mariën

09 oktober 2020

20u48 0 Blankenberge In de Oude Steenweg in Blankenberge vatte vrijdagavond omstreeks 19.30 uur de elektriciteitskast van een straatlantaarn vuur.

Dat gebeurde toen een kleine bestelwagen de lantaarnpaal had aangereden. Door de aanrijding ontstond er een kortsluiting die een steekvlam veroorzaakte. De opgeroepen brandweer had de situatie snel onder controle. Hoe de aanrijding in de doodlopende straat is kunnen gebeuren, wordt onderzocht.