Eindelijk: oude, vervallen varkensstal in Uitkerkse Polder wordt afgebroken Bart Huysentruyt

14 oktober 2019

10u23 0 Blankenberge In het midden van natuurgebied Uitkerkse Polder in Blankenberge gaat Natuurpunt een vervallen varkensstal afbreken. Daardoor zal er weer een open zicht komen op het landschap.

Op de vrijgekomen grond komt er een nieuwe kreek met rietkragen, ideaal voor rietvogels. De Uitkerkse Polder is het grootste weidevogelreservaat in Vlaanderen en is internationaal bekend om zijn grote vogelrijkdom. “De vervallen stal is als een kanker in het open polderreservaat, door de afbraak herstellen we terug het open landschap en de natuurwaarden van het gebied”, zegt Leticia Gheysens, projectcoördinator LIFE Oostkustpolders. “De Uitkerkse Polder is een Europees beschermd natuurgebied, bekend voor zijn grote aantallen overwinterende ganzen en broedende weide- en rietvogels. Het open landschap wordt nu al jaren ontsierd door de vervallen stal.”

Natuurherstel

De stal is grotendeels opgebouwd uit asbestplaten en andere asbesthoudende materialen. Die zullen door een gespecialiseerde firma verwijderd worden. Ook de met steenpuin opgehoogde grond zal afgegraven en afgevoerd worden.

Na de afbraakwerken wordt het gebied ingericht als een nieuwe kreek, met brede rietkragen. Zo krijgt de Europees beschermde bruine kiekendief terug extra broedgelegenheid. De nieuwe kreek zal bij zware regenval ook dienst doen als waterbuffer. De werken worden mee gefinancierd door Europa en Vlaanderen. Intussen beheert Natuurpunt hier al 650 ha weidevogelreservaat. Het is het belangrijkste weidevogelgebied van Vlaanderen, zowel in de zomer als in de winter.