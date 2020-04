Eén plan voor hele kust, strenger regime in ‘compacte’ steden Oostende en Blankenberge: kustburgemeesters nu toch eensgezind over zomer Bart Huysentruyt

17 april 2020

14u29 1 Blankenberge Er komt een plan voor alle Belgische kustgemeenten rond ‘social distancing’ aan zee komende zomer. Dat is deze middag beslist tijdens het kustburgemeestersoverleg. Er volgen uniforme regels die in elke badplaats zullen gelden.



De kustburgemeesters hielden deze middag een videoconferentie om het voorstel van Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) te bespreken. Die had donderdag voorgesteld om met een dagpas te werken. Op die manier wil Tommelein een overrompeling van dagtoeristen onder controle houden. Lang niet elke kustburgemeester is daar voorstander van. “Maar we willen toch tot één uniform reglement komen”, zegt Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V), de voorzitter van het kustburgemeestersoverleg. “Dat willen we bovendien niet laten afhangen van Brussel. We willen deze kwestie zelf in handen nemen.”

De komende tien dagen moeten alle kustburgemeesters zelf een eigen plan opmaken van hoe zij de ‘social distancing’ op het strand, op de zeedijk en in de winkelstraten willen aanpakken. Alle burgemeesters komen binnen tien dagen effectief samen in Brugge om tot één gezamenlijk reglement te komen. “Al zullen de maatregelen in sommige badplaatsen allicht toch strenger zijn dan in andere", geeft De fauw al mee. “De stranden van Blankenberge en Oostende zijn bijvoorbeeld heel compact. Daar zitten veel mensen dicht op elkaar. Daar zullen wellicht bijkomende maatregelen genomen worden, die in andere badplaatsen niet zullen gelden.”