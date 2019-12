Dronken patiënt (28) slaat twee verpleegkundigen werkonbekwaam in Blankenbergs ziekenhuis Mathias Mariën

11 december 2019

15u06 3 Blankenberge Een 28-jarige man moet zich binnenkort verantwoorden voor de correctionele rechtbank nadat hij afgelopen weekend twee verpleegkundigen aanviel in het AZ Zeno in Blankenberge. Beiden zijn voor onbepaalde tijd werkonbekwaam.

De twintiger was dronken toen hij zaterdagnacht het ziekenhuis binnenwandelde om een hoofdwonde te laten verzorgen. Op een bepaald moment begon de man zich te misdragen en richtte hij zich tot twee verpleegkundigen. Hij sloeg een mannelijke verpleger een neusbreuk, terwijl zijn vrouwelijke collega kneuzingen in het gezicht opliep. De politie kon de man uiteindelijk inrekenen. Eens hij nuchter was na een nachtje in de cel, toonde de twintiger spijt. Hij werd niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar zal binnenkort wel voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Het ziekenhuis stelt zich burgerlijke partij.