Dronken bedelaar doet behoefte in drukke winkelstraat, politie wijst op gebrekkige regelgeving Mathias Mariën

19 augustus 2019

18u04 22 Blankenberge De politie van Blankenberge heeft maandagmiddag een bedelaar opgepakt die – duidelijk in beschonken toestand – zijn grote én kleine behoefte deed in de Kerkstraat, een drukke winkelstraat. Het was niet de eerste keer dat de man voor overlast zorgde. De politie wijst op haar beperkte mogelijkheden. “We moeten werken met de regelgeving die er is”, zegt korpschef Hans Quaghebeur.

Een fraai zicht was het niet maandagmiddag in de Kerkstraat. Tussen het volk stond een bedelaar al waggelend te plassen in een rioolputje. Enkele ogenblikken later ging hij nog een stap verder. De man – duidelijk onder invloed van alcohol – trok zijn broek tot op zijn enkels en deed zijn grote behoefte schaamteloos... in een bloembak. Verbouwereerde passanten spraken hem aan op zijn gedrag, maar veel leek dat de bedelaar niet te deren. “Onze diensten werden gealarmeerd door verschillende mensen, waarna we besloten de man op te pakken”, bevestigt de Blankenbergse korpschef, die omwille van de privacy niet veel kwijt kan over de bedelaar zelf.

Niet eerste keer

“De man werd meegenomen naar het commissariaat voor het veroorzaken van overlast en openbare dronkenschap”, zegt Hans Quaghebeur.

De politie maakte een proces-verbaal op, maar de kans dat het indruk maakte op de bedelaar is klein. De man zorgde de jongste tijd al verschillende keren voor overlast, maar de politie kan weinig doen. “Onze mogelijkheden zijn inderdaad beperkt”, gaat Quaghebeur verder. “In de eerste plaats is het in Blankenberge op zich niet verboden om te bedelen. Enkel in zeer specifieke gevallen – zoals bedelen met kinderen – kunnen we dat verbieden. Maar iemand die gewoon zichtbaar in het straatbeeld zit, zoals nu vaak het geval is in de Kerkstraat , daar kunnen we niks aan doen.”

De politie moet bijna hopen dat de bedelaars voor een bepaalde overlast zorgen, zoals maandagmiddag het geval was, als ze effectief willen ingrijpen. De beperkte mogelijkheden zijn grotendeels het gevolg van de poging van enkele jaren geleden om in Blankenberge het bedelen te verbieden in toeristische zones. De Liga voor Mensenrechten stond toen op z’n achterste poten en dreigde meteen met een rechtszaak, waardoor Blankenberge het idee uiteindelijk liet varen. “We moeten nu eenmaal werken met de regelgeving die er is”, aldus de korpschef, die benadrukt dat de politie meer doet dan enkel de bedelaars oppakken.

Situatie opvolgen

“We kijken steevast of er mogelijkheden zijn om die mensen te helpen op sociaal vlak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het contacteren van het OCMW of andere instanties”, legt Hans Quaghebeur uit. Uiteindelijk is het aan de bedelaars zelf om te beslissen of ze de uitgestoken hand aannemen of niet. Burgemeester Daphne Dumery (N-VA- vertoeft momenteel in het buitenland maar was al op de hoogte van de feiten. “We volgen de situatie nauwgezet op”, is Dumery duidelijk.