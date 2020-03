Drone patrouilleert in Blankenberge én spreekt overtreders samenscholingsverbod toe in twee talen Mathias Mariën

23 maart 2020

14u17 0 Blankenberge De politie van Blankenberge zet een extra wapen in om de veiligheidsmaatregelen te handhaven. Sinds een paar dagen vliegt een drone boven de drukke plaatsen en het strand om controles uit te voeren. Wie in overtreding is, krijgt het meteen te horen van de drone.

“Gelieve afstand te houden” of “samenscholingen verboden”: in Blankenberge wordt het niet alleen door de patrouilles, maar ook door een drone verteld. Twee piloten van de strandreddingsdienst besturen het toestel vanop afstand en trekken zo op patrouille door de binnenstad. “Er zijn op voorhand verschillende geluidsopnames gemaakt die we kunnen laten afspelen als we zien dat mensen zich niet houden aan de afspraken”, duidt commissaris Philip Denoyette.

De drone werd vorig jaar al aangekocht om bijvoorbeeld te helpen zoeken bij verdwijningen aan het strand, maar krijgt in deze coronatijden dus een nieuwe functie. De teksten zijn in twee talen ingesproken, zodat ook Franstalige toeristen kunnen berispt worden.