Drie jongemannen zijn aangehouden na massale rellen op strand in Blankenberge: twee verdachten ontkennen politie te hebben geslagen Siebe De Voogt

10 augustus 2020

13u04 156 Blankenberge De Brugse onderzoeksrechter heeft drie verdachten aangehouden die zaterdag mee De Brugse onderzoeksrechter heeft drie verdachten aangehouden die zaterdag mee het strand van Blankenberge op z'n kop zetten . Een 18-jarige jongeman uit Jette ontkende tijdens z’n verhoor dat hij klappen uitdeelde aan de politie. “Hij wilde enkel helpen door een agressieve man van de agenten weg te trekken”, stelt zijn advocate. Ook een tweede verdachte ontkende elke betrokkenheid.



De drie verdachten die zaterdag in de vroege avond gearresteerd werden bij de rellen, worden door het gerecht aanzien als mogelijke aanstokers van de massale vechtpartij. Het parket vroeg dan ook hun aanhouding.

De drie jongemannen verschenen vandaag bij de onderzoeksrechter zoals ze werden opgepakt op het strand: één van hen had geen T-shirt, een andere arriveerde op blote voeten.

Spijt

Een 18-jarige man uit Jette verscheen maandagvoormiddag als eerste voor de onderzoeksrechter. Hij ontkent volgens z’n advocate dat hij agenten sloeg. “Mijn cliënt zegt dat hij wilde helpen door een agressieve man van de politie weg te trekken”, zegt meester Olivia Delille. “Hij is gearresteerd geworden en heeft zich daarbij weerspannig gedragen door z'n lichaam op te spannen. Daarbij zou ook een agent gewond geraakt zijn. Mijn cliënt zegt daarvan spijt te hebben.”

Mijn cliënt heeft momenteel geen werk en woont bij z'n moeder. Hij droomt ervan om bij de brandweer te gaan en hoopt dan ook een blanco strafregister te behouden Olivia Delille, advocate van één van de verdacchten

Brandweer

Volgens de verdediging is de jonge Brusselaar niet aan z’n proefstuk toe. Zo zou hij op z’n zestiende al een achttiental feiten gepleegd hebben. “Mijn cliënt zat eerder in een jeugdinstelling en heeft dus wel al wat op z'n kerfstok. Hij blijft echter verklaren dat hij dit weekend naar de kust kwam om plezier te hebben, samen met twee jongens en drie meisjes. De twee andere verdachten kent hij naar eigen zeggen, maar ze zouden niet behoren tot een jeugdbende. Of hij onder invloed was? Mijn cliënt zegt dat hij, voor hij het strand opging, een joint rookte en twee slokken wodka dronk. We hebben aan de onderzoeksrechter gevraagd om hem vrij te laten onder voorwaarden. Mijn cliënt heeft momenteel geen werk en woont bij z'n moeder. Hij droomt ervan om bij de brandweer te gaan en hoopt dan ook een blanco strafregister te behouden.”

Ontkenning

Een tweede verdachte, een 18-jarige man uit Sint-Gillis met de Guinese nationaliteit, zegt met de rellen niets te maken te hebben. “Hij ontkent elke betrokkenheid”, reageert zijn advocaat Bart Bleyaert na afloop. “Meer is er tijdens het verhoor niet gezegd. Naar een eventueel lidmaatschap van een of andere bende werden geen vragen gesteld.” Ook de derde betrokkene verscheen intussen voor de onderzoeksrechter. Zijn advocate Meggy Decroock weigerde na afloop alle commentaar.

Na de verhoren besliste de onderzoeksrechter om de drie verdachten aan te houden. Ze verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Brugge. Die zal beslissen of ze nog een maand langer in de cel moeten blijven.