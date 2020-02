Dit zwart verkeerspunt in Blankenberge wordt aangepakt Bart Huysentruyt

08u56 0 Blankenberge Het verkeersknooppunt aan de Vredelaan, de Yzerstraat en de Oudstrijdersstraat in Blankenberge krijgt een heraanleg. Dat blijkt uit een antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

Het kruispunt is één van de 314 gevaarlijke punten in Vlaanderen. Tussen 2015 en 2017 gebeurden er op deze locatie vier ongevallen waarbij telkens een zwakke weggebruiker was betrokken. Bij drie ongevallen was er een aanrijding van een fiets of bromfiets door een wagen. Bij het vierde ongeval werden twee voetgangers aangereden door een auto. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) stelde intussen al een studiebureau aan voor een grondige analyse van de verkeerssituatie. “Momenteel zijn er in West-Vlaanderen nog 41 gevaarlijke verkeerspunten”, weet Vlaams parlementslid Bert Maertens (N-VA). “Zodra het rapport van het studiebureau klaar is, volgt er een overleg met het stadsbestuur van Blankenberge”.