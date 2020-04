Dit jaar geen evenementenstrand in Blankenberge door coronacrisis Mathias Mariën

29 april 2020

18u15 0 Blankenberge Het stadsbestuur van Blankenberge heeft beslist om de gunning van het evenementenstrand uit te stellen tot na de coronacrisis. Momenteel heerst er nog te veel onzekerheid en onduidelijkheid over de heropstartdatum voor de horeca, stranduitbatingen en evenementen.

Normaal gezien zou rond deze periode beslist worden over de uitbating van een zomerbar van 1.200 m². Daar zou in openlucht tot 23 uur muziek gespeeld worden en buiten zelfs tot 2 uur. De coronacrisis gooit nu evenwel roet in het eten. “Het zou dan ook niet logisch zijn dat we deze nieuwe concessiehouder grote investeringen laten doen terwijl diezelfde persoon totaal geen duidelijkheid heeft over een effectieve startdatum van zijn of haar exploitatie”,” vindt schepen voor Concessies, Benny Herpoel. De kandidaten die hun offerte hadden ingediend, werden ondertussen al telefonisch gecontacteerd. De concessie zal opnieuw uitgeschreven worden in het najaar van 2020.