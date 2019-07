Dieven stelen 2.500 euro cash uit kassa van kledingzaak op Zeedijk Redactie

10 juli 2019

20u03 0 Blankenberge Dieven hebben 2.500 euro cash gestolen uit de kassa van kledingwinkel Blue Sand op de Zeedijk van Blankenberge.

De daders waren zondag met minstens twee en leidden de verkoopster en jobstudenten af. Op datzelfde moment ging iemand achter de kassa en plunderde die leeg. Doordat het een druk weekend was, zat er een grote som geld in de kassa. De daders deden heel wat moeite, aangezien ze pas bij de vierde poging succes hadden.

Blue Sand heeft twee panden naast elkaar en in de eerste winkel kregen ze tot driemaal toe de kassa niet open. In de tweede zaak hadden ze wel succes. De eigenaar van de winkel laat verstaan dat ze extra maatregelen zullen nemen en opgelucht zijn dat er niemand gewond raakte. Er zijn camerabeelden beschikbaar waarop de dieven te zien zijn. De politie is een onderzoek gestart.