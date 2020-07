Dief richt pistool op medewerker supermarkt na discussie over gestolen blikje bier Mathias Mariën

13 juli 2020

18u16 0 Blankenberge Een 22-jarige man heeft maandagmiddag een pistool gericht op een medewerker van Carrefour Market in de Kerkstraat in Blankenberge. Hij kon gevat worden door de politie.

Kort na de middag raakte de twintiger in een discussie verwikkeld met de medewerker over een gestolen blikje bier. Zondag had de 22-jarige namelijk al eerder amok gemaakt in de winkel toen hij niet genoeg geld bij had om het bier te betalen, waarna hij de medewerker een schop gaf en wegvluchtte.

Maandagmiddag stond de man dus opnieuw in de winkel. Hij werd herkend, waarna hij slaags raakte met het personeelslid dat een dag eerder al in de klappen deelde. Om te vluchten trok de 22-jarige verdachte een pistool. Hij kon ontsnappen, maar werd korte tijd later ingerekend door de politie. De winkel kon ondanks het incident geopend blijven.