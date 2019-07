Dief duwt tijdens vlucht in buik van zwangere verkoopster: celstraf met uitstel Jelle Houwen

01 juli 2019

14u56 10

Een moeder en haar zoon hebben elk 1 jaar cel met uitstel en een geldboete van 400 euro gekregen voor een diefstal met geweld in Blankenberge. Op 1 maart 2018 hielden de verkoopsters in de Hema in Blankenberge de 19-jarige D.P. en zijn 41-jarige moeder C.T. in de gaten omdat ze zich verdacht gedroegen. Ze hadden gezien dat beiden een winkelmandje hadden gevuld met voedingswaren maar die uiteindelijk niet te koop aanboden aan de kassa. Toen hen gevraagd werd de handtas te openen reageerden ze agressief. Daarbij gaf een van hen plots een fikse duw in de buik van verkoopster I.B., die op dat ogenblik zwanger was. De vrouw liep een stomp buiktrauma op maar na onderzoek bleek er gelukkig niets aan de hand te zijn met haar baby. Omdat ze door de duw wel in angst leefde voor haar baby krijgt ze 250 euro morele schadevergoeding. De twee dieven werden opgepakt en moesten een resem gestolen spullen teruggeven.