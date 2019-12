Dertigers komen weg met werkstraf na maandenlange verkoop van cannabis Siebe De Voogt

05 december 2019

15u24 5 Blankenberge Twee dertigers moeten een werkstraf van 100 uur uitvoeren nadat ze maandenlang cannabis verkochten in Blankenberge. Onder de afnemers van het duo zaten ook minderjarigen.

Het pand waarin S.R. (32) en F.D. (34) hun cannabis verkochten, stond bij de politie van Blankenberge al langer bekend als ‘verdacht’. Toen een patrouille in augustus 2018 verdacht gedrag opmerkte van twee jongeren in de buurt, besloten ze over te gaan tot observatie. Al snel zagen ze de minderjarigen het huis in de Kerkstraat binnen gaan en na amper vier minuten liepen ze opnieuw buiten. Uit controle bleek dat de jongeren cannabis op zak hadden en het in dat bewuste huis kochten. De politie ging korte tijd later over tot een huiszoeking en trof er nog 30 gram cannabis, een weegschaal en verpakkingsmateriaal aan. Verder onderzoek wees uit dat de beklaagden al zes à acht maanden cannabis dealden. Alles samen verkochten ze in die periode een kleine kilo drugs.