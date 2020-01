Dertiger slaat kennis neer en blijft boksen tot aankomst van politie Mathias Mariën

14 januari 2020

11u28 0 Blankenberge Een 32-jarige man riskeert 12 maanden cel voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een vriendin. De dertiger sloeg haar na een discussie buiten westen en bleef kloppen tot de politie hem oppakte. “Ik schaam me diep en weet niet wat me bezielde”, zegt de man, die onder invloed handelde van alcohol.

De feiten dateren van 11 mei 2019 in Blankenberge. A.C. en K.M. waren samen op pad geweest, maar toen beklaagde C. zijn moeder belde om hem op te halen, liep het plots fout. Na een discussie met de vriendin, ging de man compleet door het lint. Hij sloeg haar neer en bleef boksen tot ze buiten bewustzijn was. Zijn moeder probeerde haar zoon te kalmeren, maar pas bij aankomst van de politie kon hij van de vrouw afgehaald worden. Achteraf verklaarde C. dat hij handelde onder invloed van alcohol. “Hier zit dan ook geen vechtersbaas”, pleitte zijn advocaat Mieke Byttebier. “In het verleden is mijn cliënt nooit agressief geweest. Hij beseft zelf niet wat hem dat moment bezielde.” Volgens de verdediging heeft de beklaagde een complexe relatie met het slachtoffer. Door het alcoholgebruik en de discussie, liep het uit de hand. Ze vragen een straf met uitstel. Uitspraak 11 februari.