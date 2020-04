Dertig tweedeverblijvers vragen domicilie aan in Blankenberge, maar burgemeester ontneemt hen de hoop: “Onze politie heeft andere zorgen” Bart Huysentruyt

04 april 2020

09u13 0 Blankenberge Dertig tweedeverblijvers hebben de afgelopen dagen domicilie aangevraagd bij de stad Blankenberge, maar ze vingen bot. Dat zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

Ondanks de massale oproep om niet naar de kust af te zakken, proberen veel tweedeverblijvers hun domicilie van het binnenland naar de kust te verplaatsen. Dat fenomeen merken ze in verschillende badsteden. Ook in Blankenberge, waar de afgelopen dagen zo’n dertig aanvragen binnenliepen. Dat is tevergeefs, de kans is erg klein dat de wijziging wordt goedgekeurd. “Normaal komt zo'n adreswijziging niet vaak voor”, weet burgemeester Daphné Dumery (N-VA). “Daarom is het dus opvallend en zullen we die aanvragen niet goedkeuren. Ik heb wel begrip voor die mensen. Veel van die mensen zijn bang dat ze voor lange tijd niet naar hun tweede woonst kunnen. Maar hier moeten we samen door. Het heeft geen zin om de regels nu met de voeten te treden. We zullen daar ook geen politie mee belasten. Die mensen hebben andere zorgen.”