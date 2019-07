Deliveroo komt naar Blankenberge, Knokke en De Haan Bart Huysentruyt

25 juli 2019

10u24 2 Blankenberge Maaltijdleverancier Deliveroo breidt fors uit in België en wordt actief in 23 nieuwe gemeenten, waaronder Blankenberge, Knokke-Heist en De Haan.

De maaltijdleverancier was al actief in elf steden. Dat schrijft De Tijd. In grote steden als Brussel en Antwerpen doet Deliveroo een beroep op freelancekoeriers, die maaltijden van restaurants naar mensen thuis brengen. In de nieuwe, kleinere steden moeten restaurants zelf de levering verzorgen. Al 285 Belgische restaurants werken op die manier samen met Deliveroo. Het hoopt dat aantal tegen eind dit jaar op te drijven naar 500.

Met het ‘marktplaatsmodel’ gaat Deliveroo de concurrentie aan met het Nederlandse Takeaway.com, al jaren actief in kleinere gemeenten. Ook daar kunnen restaurants hun maaltijden alleen adverteren op de platformen van het bedrijf. Ze moeten zelf voor koeriers instaan.