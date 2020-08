De Smet De Naeyerlaan wordt opnieuw volledig tweerichtingsverkeer Mathias Mariën

21 augustus 2020

De De Smet De Naeyerlaan in Blankenberge wordt vanaf de zomer van 2022 opnieuw tweerichtingsverkeer.

De ingreep heeft te maken met de heraanleg van de Grote Markt. Omdat de tramhalte dan verhuist van het Leopoldpark naar de markt enkele tientallen meters verder, is eenrichtingsverkeer tijdens de zomermaanden niet langer nodig.

De zomer van 2021 wordt dus de laatste met eenrichtingsverkeer dat sinds de invoering in 2014 na de heraanleg van de tramlijnen heel wat kwaad bloed zette bij handelaars en inwoners. Sinds 2019 is het eenrichtingsverkeer enkel van toepassing in de zomer.