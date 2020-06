De Mol-café in Blankenberge is open: reserveer nu al je plaats om indrukwekkend VR-game te spelen Bart Huysentruyt

30 juni 2020

19u01 0 Blankenberge Aan de Vuurtoren in Blankenberge is dinsdag het De Mol-zomercafé geopend. Je kan er een hele zomer lang iets komen drinken.

Maar de grote attractie van het ‘mollencafé’ is het VR-game, dat ontwikkeld werd door The Park, Woestijnvis en VIER. Dat is goed nieuws voor de vele fans van het populaire tv-programma die zo eindelijk ook zélf eens op zoek kunnen gaan naar de mol of misschien wel de geheime en felbegeerde rol van saboteur krijgen. De enige echte, maar virtuele Gilles De Coster schotelt, minimum vier en maximum vijf, spelers gedurende een half uur de meest uitdagende opdrachten voor in het prachtige en gevarieerde Nieuw-Zeeland. Een museum beroven, helikoptervlucht meemaken of in een ravijn springen: opdrachten die zo in De Mol kunnen voorkomen.

“Het is de eerste keer dat ik een VR-spel speel en ik moet toegeven dat ik echt omver geblazen werd”, zegt Alina Churikova, ‘De Mol’ 2020. “Het was heel leuk om dit spel als kandidaat te beleven en niet als mol. Ik raad het al mijn vrienden aan. We gaan zeker eens spelen met zijn allen en ik ben heel benieuwd hoe zij gaan reageren wanneer ze bang worden op hoogtes die er veel echter uit zien dan je zou verwachten.”