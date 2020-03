De befaamde pannenkoeken van Anna gaan vandaag naar woonzorgcentrum Huis aan Zee: “Een lichtpuntje voor de bewoners” Bart Huysentruyt

24 maart 2020

17u29 0 Blankenberge Anna Franco, Anna Franco, de vrouw die zondag de deuren van haar bakkerij Witgeers-Franco in de Kerkstraat in Blankenberge sluit, heeft dinsdag pannenkoeken gebakken voor de bewoners van woonzorgcentrum Huis aan Zee.

Dat deed ze om de bewoners daar een hart onder de riem te steken in volle coronatijd. De pannenkoeken van Anna Franco zijn al jaren haar handelsmerk. Die bakt ze immers zelf. “Mijn vader heeft de laatste jaren van zijn leven in dit woonzorgcentrum in Blankenberge doorgebracht”, zegt Anna. “Daar waren we altijd heel tevreden over. Daarom koos ik dit woonzorgcentrum om mijn pannenkoeken voor te bakken.” Ze waren in elk geval heel erg welkom. Komende zondag is de laatste dag voor bakkerij Witgeers-Franco. Na vier decennia mag de bakkerin dan genieten van een welverdiend pensioen.