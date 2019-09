Daniel Vandersteen is kampioen petanque bij senioren BHT

12 september 2019

08u37 0 Blankenberge Voor het vijfde jaar al organiseerden de CD&V-senioren een petanqueseizoen van mei tot september.

Dit jaar was het uitzonderlijk spannend met in de top-vijf slechts één punt verschil. Het uiteindelijke podium bestaat uit Norbert Wallaert (3), Kathleen Gonzalez (2) en Daniel Vandersteen. Hij is de eindwinnaar met 15 punten. Danile gaat met de kampioensbeker 2019 naar huis, geschonken door schepen Sandy Buysschaert en gemeenteraadsleden Norbert Wallaert en Jan De Soete.