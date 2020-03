Dan toch nog een Carnavalsduik in Blankenberge eind deze maand Bart Huysentruyt

09 maart 2020

16u22 0 Blankenberge De Carnavalsduik, die naar jaarlijkse traditie het carnavalsgebeuren in Blankenberge afsluit, vindt alsnog plaats. Het evenement werd geannuleerd door storm Dennis, maar wordt verplaatst naar zaterdag 28 maart.

De Carnavalsduik was oorspronkelijk gepland voor het laatste weekend van de krokusvakantie, maar de weersomstandigheden beslisten daar anders over. “Na grondig overleg met de verschillende partners werd vrij snel een nieuwe datum geprikt”, zegt burgemeester Daphne Dumery (N-VA). “Op zaterdag 28 maart staat het Carnaval Fin de Saison geprogrammeerd en opent de O’Neill Beachclub voor het eerst haar deuren dit jaar. Redenen genoeg om op 28 maart voor de eerste maal de zee in te duiken. Met de verhuis naar de nieuwe site aan de O’Neill Beachclub hopen we ook een ruimer publiek aan te spreken en meer comfort te kunnen aanbieden aan de deelnemers.”

Deelnemers kunnen zich vooraf inschrijven in de O’Neill Beachclub vanaf 13.30 uur. Dat kost één euro en iedere deelnemer krijgt een verrassingsgeschenk en wordt getrakteerd op een hartverwarmend drankje. De origineelst verklede ijsbeer ontvangt een mooie prijs.