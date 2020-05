Daar zijn de mondmaskers al! Blankenberge verdeelt er twee per inwoner Bart Huysentruyt

04 mei 2020

17u33 20 Blankenberge De bestelling mondmaskers voor Blankenberge is gearriveerd. Dat deelde burgemeester Daphné Dumery (N-VA) maandag mee op haar Facebook-pagina.

“We kochten 50.000 chirurgische mondmaskers aan om onder de inwoners te verspreiden”, zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA). De inwoners kunnen krijgen vanaf morgen dinsdag meer informatie over hoe ze een gratis afhaalpakket met twee chirurgische mondmaskers per inwoner kunnen afhalen in alle apotheken van de stad. “Aan de hand van je farmaceutisch dossier zal je identiteitskaart ingescand worden. Iedere persoon heeft recht op één pakket van twee maskers”, zegt Dumery.