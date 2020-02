Daar zijn de kliffen weer: stormweer laat sporen na op stranden. Wenduine krijgt golfbrekers van 20,4 miljoen euro Mathias Mariën

10 februari 2020

12u35 17 Blankenberge Het stormweer van de voorbije twee dagen heeft ook aan de kust z’n sporen nagelaten. Op verscheidene stranden zijn opnieuw kliffen ontstaan. Vooral in Blankenberge en Wenduine is dat het geval. “In oktober starten werken om voor ons strand extra golfbrekers te plaatsen, die langer en hoger zijn dan de huidige. Op die manier moeten we beter beschermd zijn”, zegt Wilfried Vandaele (N-VA), burgemeester van De Haan.

Op sommige plaatsen zijn de kliffen nu al tot één meter hoog, maar met het verwachte stormtij is de kans reëel dat ze nog hoger worden. De kliffen leveren mooie plaatjes op voor wandelaars, maar zijn tegelijk ook gevaarlijk. Zeker kinderen lopen het risico bedolven te raken als een klif instort. Eenmaal de weersomstandigheden stabieler worden, zullen de stranden opnieuw vlak gemaakt worden.

20,4 miljoen euro

Ondertussen heeft het Gewestelijk Investeringsprogramma (GIP) van de Vlaamse regering 20,4 miljoen euro ingeschreven voor werken aan het strand van Wenduine. Daarnaast maakt de Vlaamse overheid ook nog eens 3 miljoen vrij voor zandopspuitingen dit voorjaar. “Het bedrag van 20,4 miljoen dient om het strand van Wenduine stabieler en onderhoudsvriendelijker te maken”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA). Concreet komen er vier nieuwe strandhoofden en worden er drie oude afgebroken. Om de zwemveiligheid zo goed mogelijk te waarborgen en alle aanwezige watersporten alle kansen te geven, was er uitvoerig overleg tussen het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de gemeente. Zo kwamen er nog aanpassingen na overleg met de strandredders. “Een strand is natuurlijk altijd mooier zonder golfbrekers, maar dit blijkt voor Wenduine de enige duurzame oplossing”, zegt Vandaele.

Gefaseerd werken

De werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden over een periode van twee jaar. Eerst oost, dan west. Zo wordt telkens maar een deel van het strand ingenomen. In de zomerperiode, van mei tot en met september, zal er niet gewerkt worden. De werken starten in oktober 2020. In de eerste fase worden er drie golfbrekers afgebroken, te beginnen met de meest oostelijke, vlakbij de surfclub. In fase één worden er ook twee nieuwe golfbrekers gebouwd. Fase twee start in het najaar van 2021, en dan worden er twee nieuwe golfbrekers gebouwd bovenop bestaande. Op 20 februari geeft het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust tekst en uitleg in Wielingen, Wenduine. Voor de zomer van dit jaar zal het strand van Wenduine weer opgespoten worden, van aan de Rotonde tot voorbij de surfclub Surfing Elephant. Dat moet gebeuren voor de Paasvakantie, maar uiteraard is een en ander afhankelijk van de weersomstandigheden. Hiervoor is 3 miljoen euro vrijgemaakt. Wenduine is niet de eerste kustgemeente die dergelijke werken ondergaat. De Vlaamse Overheid investeerde vorig jaar ruim 3 miljoen euro in het strand van Knokke-Heist. In ruil daarvoor werd er 280.000 kubieke meter zand opgespoten - omgerekend zo’n 40.000 vrachtwagens.