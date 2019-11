Daar is de kritiek op het parkeerplan al: “Goedkoop? Het wordt net duurder” Bart Huysentruyt

06 november 2019

16u09 0 Blankenberge Het nieuwe parkeerplan voor Blankenberge, vanaf januari 2020, botst al meteen op felle kritiek. Niet alleen in de reacties op Facebook klinkt het hard, ook oppositiepartij Open Vld is niet mals.

“Er wordt gesproken over een goedkoper plan, maar er zijn tal van voorbeelden van mensen waarvoor het net duurder wordt”, zegt Björn Prasse (Open Vld). “De parkeerdruk in de straten zonder betalend parkeren zal alleen maar toenemen en voortaan zeven dagen op zeven. Minder mobiele mensen zonder andersvalidenkaart worden ook naar een abonnement geduwd en zullen voortaan de volle pot betalen. De geplande afname van het aantal plaatsen op de Markt en ook in het verlengde van Ruzettelaan zal parkeerdruk op de omgeving nog meer vergroten.”

Er zijn ook positieve punten, stelt Prasse: “Het aanmoedigen van de fiets is bijvoorbeeld een goede zaak. Maar het is betreurenswaardig dat de adviesraden pas helemaal op het einde ingelicht werden over het nieuwe plan. Iedereen moet de tijd krijgen om het plan grondig te bekijken. Daarom zullen we vragen om het niet op de gemeenteraad van november, maar op die van december te behandelen.” Volgens het stadsbestuur is dat niet de bedoeling. “We willen net nu goedkeuren, omdat er nog op tijd moet worden gestart met het aanpassen van verkeersborden.”