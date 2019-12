Cruciale dagen voor zieke Wout (10): school steekt hem een hart onder de riem Bart Huysentruyt

11 december 2019

16u39 2 Blankenberge In basisschool De Schuit in Blankenberge hebben de klasgenootjes van de zieke Wout Descheemaeker (10) woensdag zes kilometer gestapt om hem te steunen. De jongen heeft botkanker ter hoogte van de knie en moet op donderdag 19 december onder het mes. “Het doet veel deugd dat zoveel mensen aan me denken”, zegt de jongen.

Wout en zijn papa Neil stonden er woensdag zelf van op te kijken hoe de 250 leerlingen en 50 leerkrachten van zijn school De Schuit een parcours van zes kilometer door Blankenberge aflegden. Papa Neil deed dat in de school zelf, Wout via FaceTime. De jongen zit midden in een chemokuur en mag niet te vaak buitenkomen. De dappere Wout gaat sinds half september niet meer naar school. Toen hoorde hij de diagnose: een kwaadaardig gezwel net boven de knie, ofwel botkanker. Sindsdien zijn er chemokuren opgestart in het UZ Gent om het gezwel te verkleinen.

Manken

“In augustus merkten we dat Wout last had van zijn been. Hij begon te manken”, vertelt zijn papa Neil. “We waren er niet gerust in en gingen ermee naar de dokter. Die dacht eerst dat het probleem zich situeerde ter hoogte van zijn heup. Met pijnstillers ging de pijn wel weg, maar het manken bleef duren. Toen die pijn ook terug kwam, zijn we naar een pediater geweest. Daar bleek dat zijn been echt gezwollen stond, vooral boven de knie. Het ging om een tumor, die hoger door liep en ongeveer een derde van het bovenbeen omvatte. Een osteosarcoom, een tumor die uitgaat van het bot.”

Videogames

De dappere jongen ondergaat de behandeling en moet op donderdag 19 december onder het mes voor een zware operatie om de tumor weg te halen. Daarbij zullen de knie en het bot in het bovenbeen vervangen worden door een prothese. “Doordat het bot zo sterk is aangetast door de tumor, is er geen andere mogelijkheid”, zegt papa Neil. “Ik spendeer heel veel tijd bij Neil. Hij kijkt dan wel wat televisie of speelt videogames.”

Warme stappen

In zijn school De Schuit waren ze aangedaan door het nieuws. “Onze dappere Wout heeft nog een hele weg af te leggen, maar we willen hem met zijn allen een hart onder de riem steken”, zegt leerkracht Miet De Meyer. “Daarom organiseren we met onze school de actie ‘Warme stappen voor Wout’ in het kader van de Warmste Week. Afsluiten deden we met een optreden van ons schoolkoor. Zij zingen liedjes voor Wout, met in het bijzonder een eigen versie van Wouts lievelingslied.”

‘Poeperoentjes’

Om geld in te zamelen, kon elke gewandelde kilometer worden gesponsord. De opbrengst gaat naar de vzw Kinderkankerfonds. Alsof dat nog niet voldoende is, doet Wout er zelf nog een schepje bovenop. Samen met zijn papa knutselt hij al een hele tijd touwtjes in elkaar tot sleutelhangers. Ze noemen het ‘poeperoentjes’. Die verkopen ze voor het Kinderkankerfonds. “Dat fonds heeft al zoveel gedaan voor ons”, zegt papa Neil. “We verzetten er onze gedachten mee en steunen een goed doel.”

Een sleutelhanger kost 3 euro. Wie er meteen twee bestelt, betaalt 5 euro. Ze zijn te bestellen op de Facebookpagina ‘Poeperoentje’.