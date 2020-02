Coronavirus doet straks prijs van kreeften dalen: nu nog 41 euro per kreeft, straks onder de 35 Bart Huysentruyt

07 februari 2020

13u06 0 Blankenberge Een kreeftenfestival in maart aan verlaagde prijzen? Het gespecialiseerde restaurant Oesterput in Blankenberge bereidt zich voor nu de prijzen van kreeften de komende weken wellicht zullen dalen doordat de Chinese markt is gesloten.

China werd de afgelopen jaren de grootste afnemer ter wereld van de Canadese kreeft. Wekelijks vertrok er zo’n 300 tot 600 ton kreeft vanuit Canada naar het Verre Oosten. Maar door de uitbraak van het coronavirus is de export naar China stilgelegd. Ook het Blankenbergse restaurant Oesterput haalt al jaren hun kreeften uit Canadese wateren. Die worden in het restaurant verder gevoed in de speciale bassins, gevuld met zeewater. De Oesterput is ervoor gekend in heel het land. “In Canada zullen ze binnenkort met heel veel voorraad zitten en die moeten ze kwijt kunnen”, zegt Piet Devriendt van Oesterput. “De prijzen zullen daardoor hoogstwaarschijnlijk dalen, zeker als China ook de komende weken de markt dichthoudt. Op dit moment betaal je voor een halve kreeft in Oesterput 41 euro, maar dat zou binnen een paar weken wel eens kunnen dalen tot 35 euro. We zijn dan ook volop bezig om ons voor te bereiden op een echt kreeftenfestival bij ons. Het zal hét moment worden om er te consumeren.”