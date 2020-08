Controles op treinreizigers vallen mee: bijna iedereen mag gewoon Blankenberge binnen Bart Huysentruyt

09 augustus 2020

14u50 0 Blankenberge De politiezone Blankenberge-Zuienkerke voert al een hele zondag controles uit op het aankomend treinverkeer in de badstad. De meeste pendelaars mogen de stad gewoon binnen.

De politie houdt er met een team van zo'n zes agenten en het securityteam van NMBS een oogje in het zeil. Elke aankomende trein vanuit het binnenland wordt visueel gecontroleerd. Wie niet in Blankenberge moet zijn, kan teruggestuurd worden. In de praktijk mogen de meeste mensen gewoon door. Aan een aantal pendelaars wordt meer uitleg gevraagd over hun bezoek, maar de meeste mensen zoals gezinnen met kinderen mogen gewoon hun tocht verder zetten. Blankenberge raadt dagjestoeristen vandaag af om te komen, maar aankomende treinen kon de stad niet verbieden.