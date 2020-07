Code geel in Blankenberge: gezellig druk aan King Beach Bart Huysentruyt

18 juli 2020

13u03 0 Blankenberge De druktebarometer van de kust geeft code geel aan voor de zone rond de Kerkstraat en de King Beach in Blankenberge. Daar is het momenteel ‘gezellig druk’. Mondmaskers zijn er amper te zien.

De drukte in Blankenberge komt rustig op gang. Het bleef lange tijd bewolkt aan zee en mogelijk schrikken de stijgende coronabesmettingen toch wat mensen af om naar de kust af te zakken. De verwachte grote drukte blijft zo wat uit. Aan de King Beach, de meest centrale plaats op de zeedijk in Blankenberge is het zaterdag ‘gezellig druk’. Mensen kuieren er wat rond, in de strandbars blijft een overrompeling uit. Op schermen kunnen passanten en treinreizigers volgen hoe druk het op bepaalde stroken strand is, maar voorlopig kleuren die codes nog groen. Dat betekent dat er nog plaats genoeg is. Mogelijk wordt het straks nog wat drukker, maar een overrompeling wordt het vandaag niet.