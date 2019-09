Coast Cleanup Day: 180 vrijwilligers schuimden volledige kustlijn af en verzamelden 3.765 liter afval Bart Boterman

22 september 2019

15u41 18 Blankenberge Het was zaterdag World Cleanup Day en de Proper Strand Lopers namen met een grootschalige opruimactie de volledige Belgische kustlijn voor hun rekening. Het leverde 3.765 liter afval op. “Vooral aangespoeld afval en sigarettenpeuken. In de duinen vinden we nog veel overblijfselen van het toeristisch seizoen”, zegt voorzitter Tim Corsbisier van Proper Strand Lopers.

“We hebben 59,5 kilometer aaneengesloten kustlijn en duinen geruimd, namelijk de afstand tussen de landsgrenzen, met uitzondering van de havens en 1,5 kilometer natuurgebied aan de IJzermonding, waar we geen toestemming hadden”, aldus Tim Corbisier. In elke kustgemeente wachtte een delegatie van Proper Strand Lopers de vrijwilligers op. Ze waren in totaal met een 180-tal. Iedereen kreeg een zak en afvalgrijper toegestopt.

“De stranden lagen er over het algemeen behoorlijk bij. Er was al veel afval van het toeristisch seizoen verwijderd. Aan de waterlijn vonden we wel veel aangespoeld afval gerelateerd aan de visserij, maar ook dingen die vanuit het binnenland in zee spoelen. Daarnaast blijven sigarettenpeuken een enorm probleem op het strand. Daarvan hebben we er honderden gezien en geraapt, wellicht slechts een peulschil van wat er in werkelijkheid ligt. In de duinen vonden wel nog veel afval van afgelopen zomerseizoen”, gaat de voorzitter verder. Het totaal wordt berekend op 3.765 liter afval, zo’n 20 liter per vrijwilliger.

Toerist te weinig gesensibiliseerd

“We hebben het gevoel dat de zonneklopper en toerist nog veel te weinig gesensibiliseerd is. In de statistieken van onze acties merken we een duidelijke correlatie tussen temperatuur en afval. Na het seizoen blijven de stranden min of meer proper, we denken dat onze sensibilisering begint te werken bij de lokale bevolking. Wat we zaterdag vonden, was hoofdzakelijk aangespoeld afval. Een gedeelte is rechtstreeks in zee geloosd, het meeste is vanuit het binnenland naar zee gespoeld. Dat blijft een probleem en wordt ons ook bevestigd door partnerorganisaties uit het binnenland”, besluit voorzitter Tim Corbisier van Proper Strand Lopers. Over de hele wereld en honderden locaties in Vlaanderen werden zaterdag nog opruimacties gehouden.