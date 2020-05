Chocolatier verlaat ‘het lege Brugge’ voor tijdelijke zaak in Blankenberge: “Hopelijk komen hier wel toeristen langs” Bart Huysentruyt

29 mei 2020

20u24 1 Blankenberge Chocolatier Kurt De Deygere, die twee weken geleden voorgoed de deuren van zijn zaak in het Stoofstraatje in Brugge sloot, opent zaterdag een jaar lang in Blankenberge. De tijdelijke zaak aan de kust moet hem ademruimte geven om mogelijk na de coronacrisis terug te keren naar Brugge.

Begin deze maand nog deed Kurt De Deygere zijn pakkende verhaal: door de coronacrisis komen er geen toeristen meer naar Brugge en kan hij zijn chocoladewinkel Tsjokoreeto in de Stoofstraat niet langer uitbaten.

Toch blijft de man niet bij de pakken zitten. Hij vond een pand in de centrale Vissersstraat in Blankenberge, waar voorheen een snoepwinkeltje was gevestigd. “Ik verkoop hier vanaf zaterdag mijn voorverpakte chocolade én snoep”, vertelt hij. “Voor mij is dit een alternatief voor het lege Brugge. Hopelijk komen de toeristen uit eigen land hier straks wel over de vloer."

De winkel in Blankenberge blijft een jaar geopend. Daarna hoopt Kurt terug te kunnen keren naar Brugge. “Het pand waar ik vertrokken ben, wordt nu gerenoveerd", zegt hij. “Ik heb de eigenaar gemeld dat ik erg geïnteresseerd ben om terug te keren. Hopelijk zijn dan ook de toeristen opnieuw van de partij én zijn de werken in de nabijgelegen Katelijnestraat ook al flink opgeschoten.”