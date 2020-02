Carnavalsduik voor tweede jaar op rij afgelast door slecht weer Bart Huysentruyt

27 februari 2020

08u21 0 Blankenberge De voorspelde weersomstandigheden voor komend weekend zorgen ervoor dat de carnavalsduik in Blankenberge niet doorgaat. Dat is al voor het tweede jaar op rij.

Voor zaterdag worden opnieuw felle windstoten verwacht met pieken tot 90 km per uur. Het stadsbestuur van Blankenberge, dat vorige zondag ook pas in laatste instantie besliste om bij slecht weer de stoet wél te laten doorgaan, wil de veiligheid van de zwemmers niet in het gedrang brengen. “Door de wind raak je in het water sneller onderkoeld", zegt hoofdredder Tom Cocle. “Dat risico kan je niet lopen.” De lokale politie laat op Facebook weten dat er nog gekeken wordt voor een alternatieve datum, maar ook dat is hoogst onzeker. De Noordzeeduik lokt jaarlijks tussen de 150 en 300 ijsberen naar het strand. Ook vorig jaar waren de weersomstandigheden niet goed en werd afgelast. Ook de prinsenverbranding op dezelfde dag gaat wellicht niet door.