Carnavalsduik verhuist naar strand voor O’Neill Beachclub Bart Huysentruyt

03 februari 2020

12u27 0 Blankenberge De carnavalsduik, de afsluiter van de carnavalsweek in Blankenberge, vindt dit jaar voor het eerst plaats op het strand voor de O’Neill Beachclub.

“Met de verhuis naar de nieuwe site proberen we een ruimer publiek aan te spreken en willen we meer comfort aanbieden aan de deelnemers”, zegt schepen van Sport Nadia Cloetens (N-VA). Op zaterdag 29 februari, de laatste zaterdag van de krokusvakantie, duiken er in Blankenberge opnieuw heel wat ijsberen in het ijskoude Noordzeewater. Deelnemers kunnen zich voordien inschrijven in de O’Neill Beachclub vanaf 13.30 uur. Deelnemen kost je één euro en iedere deelnemer krijgt een verrassingsgeschenk en wordt getrakteerd op een hartverwarmend drankje. De origineelst verklede ijsbeer ontvang een mooie prijs.