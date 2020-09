Carnaval in Blankenberge in 2021 gaat niet door Bart Huysentruyt

15 september 2020

11u08 0 Blankenberge De kogel is door de kerk: de carnavalsstoet in Blankenberge in 2021 gaat niet door. Dat hebben de verenigingen maandagavond in samenspraak met de stad beslist.

Eerder gelastte ook Knokke-Heist al de carnavalsstoet af. In Blankenberge bleven ze nog even afwachten, maar vijf maanden voor de stoet is de beslissing dan toch al genomen. “We hadden een scenario klaar waarbij de groepen voor een universeel thema konden kiezen, waardoor hun werk ook eventueel in 2022 kon getoond worden”, zegt schepen van Carnaval Benny Herpoel (N-VA). “Maar de verenigingen zien de stoet toch niet helemaal zitten. Vooral het feit dat ze in kleine groepjes, bubbels, moeten voorbereiden aan kostuums valt zwaar. Een carnavalsgroep telt al snel 60 mensen. Die kan je niet onderverdelen in kleine groepjes. Het samenzijn maakt onderdeel uit van het hele feest.” Mochten de coronacijfers toch de goede richting uitgaan richting februari 2021 wordt er mogelijk wel nog iets kleinschaligs georganiseerd.