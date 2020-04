Cannabisplantage ontdekt in rijhuis in Blankenberge Mathias Mariën

07 april 2020

16u32 0 Blankenberge Vlakbij de jachthaven van Blankenberge heeft de politie maandag een grote cannabisplantage opgerold in een rijhuis. De verdachten zijn de huurder van de woning en een vriend, die vooralsnog niet konden gevat worden. De politie trof er meer dan duizend plantjes aan.

Het was de eigenaar van het pand die de politie alarmeerde. Hij was zelf niet op de hoogte dat er in zijn huis een cannabisplantage werd opgezet op de zolderverdiepingen. De huurder deed er alles aan om pottenkijkers buiten te houden en verbouwde enkele ruimtes om zo goed mogelijk de cannabis te kunnen kweken. Zelfs de sloten veranderde hij. Zowel de lokale politie als het parket van Brugge bevestigen de vondst, maar geven in het belang van het onderzoek verder nog geen commentaar.